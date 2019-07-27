Вашингтон, 27 июля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Иск против российского гражданина Александра Винника и интернет-биржи криптовалют ВТС-е подан в суд американской прокуратурой, сообщает Bloomberg.

Генеральный прокурор США Уильям Барр

От Винника и интернет-биржи потребовали возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне, причём $12 млн штрафа — от Винника и $88 млн 596 тыс. 314 — со стороны биржи.

Винника обвиняют в том, что ни он, ни руководство ВТС-е не пытались зарегистрировать свою деятельность в американской финансовой разведке. Им также вменяют нарушение требований по борьбе с отмыванием денег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля на Винника в международный розыск подали власти Франции.