На Алтайском шинном комбинате произошёл пожар
Барнаул, 27 июля, 2019, 05:16 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня утром, 27 июля, произошёл пожар на складе хранения резиновой крошки Алтайского шинного комбината. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 6:44 местного времени.
Прибыв на место ЧП спасатели увидели, как из бетонного здания идет густой черный дым. Это горел поддон с резиновой крошкой. Чтобы справиться с таким сложным возгоранием спасатели оперативно провели проверку помещений на наличие людей и привлекли пять звеньев газодымозащитной службы.
Только к 08:14 местного времени пожар удалось полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила около 70 кв.м. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.