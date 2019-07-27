Вашингтон, 27 июля, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Штраф в пять миллиардов долларов для компании Facebook неадекватно мал, заявила американская неправительственная правозащитная организация «Центр электронной частной информации».

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Правозащитники считают, что условия и размер штрафа для Facebook должны быть пересмотрены.

Напомним, Facebook должна выплатить штраф в размере $5 млрд. Компанию обвинили в нарушениях при обработке личных данных пользователей.