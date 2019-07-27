Москва, 27 июля, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Положительный настрой американского президента Дональда Трампа на отношения с Москвой расходятся с позицией его администрации, сообщил 27 июля член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Комментируя слова Трампа о том, что причин, по которым США не могли бы ладить с Россией, нет, Пушков написал:

«Верно, но эта оценка никак не сказывается на политике его администрации: всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она выбирает наихудшую. Парадокс, но Трамп с его заявлениями стоит особняком в своей администрации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп сказал, что нет причин, по которым США могли бы не ладить с Россией. То же касается и других стран, с которыми Штаты почему-то так и не могут найти общий язык.