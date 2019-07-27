Киев, 27 июля, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Шаги украинского президента Владимира Зеленского показывают, что он ведёт себя не лучше, чем четвёртый президент Украины Виктор Янукович, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Bild.

Gov.ua Виталий Кличко

Комментируя планы Зеленского поставить на пост главы Киева другого человека, Кличко сказал, что это незаконно.

«Но если Зеленский хочет свергнуть меня с поста главы администрации, он нарушает закон и ведёт себя не иначе, чем Янукович, который поступал точно так же», — заявил Кличко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможности отставки Кличко администрация украинского президента попросила правительство. Киевского мэра заподозрили в мошенничестве с землёй.