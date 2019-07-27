Лондон, 27 июля, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Канада готова сотрудничать с Великобританией с целью выработки двустороннего соглашения о свободной торговле между странами, сообщила пресс-служба британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его переговоров с главой канадского правительства Джастином Трюдо.

Квентин Массейс. Торговая сделка

«В разговоре о Brexit премьер-министр подчеркнул важность дружеских отношений для Великобритании, поскольку страна покидает Евросоюз. Премьер-министр (Канады — прим. ИА REGNUM ) Трюдо пообещал сотрудничать с Соединенным Королевством для достижения соглашения о свободной торговле», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что главы правительств Великобритании и Канады «с нетерпением ждут» встречи на саммите G7.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля французский госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален заявила, что Франция готова сотрудничать с новым премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и обсуждать будущие отношения между Великобританией и Европой. Она подчеркнула, что Лондон останется партнером Парижа и после Brexit.