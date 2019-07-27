Вашингтон, 27 июля, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Сделку по поставке в Индию оборудования и услуг для техобслуживания военно-транспортных самолетов С-17 одобрил Госдеп, сообщили в пресс-службе управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA.

(сс) Ben Boeing C-17 Globemaster III

Уточняется, что сумма потенциальной сделки составляет $670 млн.

Также Госдеп одобрил поставку в Пакистан техподдержки истребителей F-16. Сумма сделки $125 млн. Одобрение также получили потенциальные поставки в Таиланд 60 бронетранспортеров Stryker и оборудования. Сумма сделки составляет $175 млн.

Напомним, во второй половине июля представитель Госдепа заявил, что у диалога США и Индии есть огромный потенциал.

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