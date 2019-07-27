Баку, 27 июля, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Пассажирский авиалайнер Airbus A319 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (АЗАЛ), летевший из Баку в Дубай, вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба авиакомпании.

(сс) Alec Wilson Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии»

Сообщается, что на борту самолета сработал датчик дыма в багажном отсеке воздушного судна. Капитан авиалайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета и развернул самолет. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.

После его осмотра выяснилось, что срабатывание датчика дыма было ложным. На борту находились 113 человек, пострадавших не было. Пассажирам для вылета в Дубай предоставят резервный самолет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля самолет А-320, следовавший рейсом Симферополь — Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. По предварительным данным, у воздушного судна не убралось шасси, в связи с чем капитан принял решение вернуть самолет в аэропорт вылета.