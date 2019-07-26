Вашингтон, 27 июля, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Не существует причин, по которым США не должны ладить с Россией и другими странами, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами», — сказал Трамп.

Комментируя выводы спецпрокурора Роберта Мюллера, а также демократов, обвиняющих Россию во вмешательстве в выборы, Трамп напомним, что расследование длилось два года и закончилось позорным отсутствием доказательств.

По его словам, обвиняющие Россию во вмешательстве в выборы — клоуны, над которыми все в мире смеются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конгресс США провёл своё расследование вмешательства в президентские выборы 2016 г. и, хоть и заявил, что Россия пыталась вмешаться, но никаких доказательств не привёл.