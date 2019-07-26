Тирасполь, 27 июля, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Власти Молдавии через подконтрольные им СМИ сообщили о подготовке персональных санкций в отношении должностных лиц Приднестровья в ответ на присутствие в Зоне безопасности пограничных структур ПМР. Как заявил ИА Новости Приднестровья сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков, «ещё ни разу санкции и ограничения не приносили положительного результата».

Молдавия и Приднестровье

«Все противоречия сторон, касающиеся пунктов пропуска, взаимоотношений должностных лиц, должны разрешаться на площадке переговорного процесса. Ставить такие вопросы перед ОКК не совсем правильно. Если кому-то сегодня это нужно, через 27 лет мира, значит кто-то решил вернуться на путь обострения», — сказал Беляков.

Приднестровье, по его словам, к этому не стремится, а «проводило и проводит политику добрососедства».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Молдавия угрожала перекрытием трассы Кишинев — Тирасполь и движения через пункт пропуска «Бендеры» в ответ на изменение приднестровцами инфраструктуры в пункте пропуска «Бендеры».