Рамалла , 27 июля, 2019, 02:02 — ИА Регнум. В секторе Газа раненый при столкновении с израильской полицией палестинец скончался, сообщает агентство Wafa.

(сс) Israel Defense Forces Израиль

Напомним, в секторе Газа израильской полицией был подавлен «Великий марш возвращения». Был применён слезоточивый газ. При этом пострадали 56 палестинцев.

Протесты палестинцев вызваны политикой Израиля, который перенёс столицу в Иерусалим, являющийся спорной территорией.