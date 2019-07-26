Рамалла , 27 июля, 2019, 02:01 — ИА Регнум. В столкновениях палестинцев с военнослужащими Израиля в сектора Газа пострадали 56 человек, сообщает агентство SAFA со ссылкой на заявление палестинского минздрава.

(сс) Palestine Solidarity Project Палестинцы

Сообщается, что 26 июля в секторе Газа проходила 68-я демонстрация «Великий марш возвращения». Демонстрация переросла в столкновения с израильской армией, в ходе которого солдаты Израиля применили огнестрельное оружие. В результате столкновений пострадали 56 человек, среди них — три женщины и 22 ребенка. Израиль отрицает обвинения в кровопролитии и объясняет произошедшее необходимостью защиты государственной границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля произошли столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими в секторе Газа. В результате столкновений пострадали 55 палестинцев, из них 33 человека получили ранения боевыми пулями.