Кишинёв, 27 июля, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Парламент Молдавии объявил имена кандидатов в судьи Конституционного суда, отобранных специальной комиссией по итогам конкурса. Как передает ИА REGNUM, речь идет о замминистра юстиции Николае Ешану и экс-министре юстиции Владимире Гросу.

Constcourt.md Конституционный суд Молдавии

Теперь парламент Молдавии проведет голосование по их кандидатурам, однако имеет право и отклонить их. Выдвижение на должность судей КС бывших чиновников, работавших при олигархическом режиме Владимира Плахотнюка, уже вызвало острую критику в гражданском обществе Молдавии.