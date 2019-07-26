Красноярск, 27 июля, 2019, 01:52 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля столкнулись в Красноярском крае, в результате аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Eli Duke Автомобильная авария

Сообщается, что авария произошла на 916-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель автомобиля Nissan, ехавшая из Канска в Красноярск, выехала на встречную полосу и врезалась в легковушку Toyota Allion.

В результате ДТП погиб ребенок и пассажир, находившиеся в салоне Toyota. Еще двое детей и водитель автомобиля пострадали. В Nissan пострадали три человека, среди которых — один ребенок. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля водитель легкового автомобиля сбил троих пешеходов на автобусной остановке в Курской области. По предварительной версии, он не справился с управлением и допустил наезд на людей, ожидавших автобуса. Пострадавшие были госпитализированы.