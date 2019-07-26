Лондон, 27 июля, 2019, 01:45 — ИА Регнум. Соглашение о свободной торговле между Лондоном и Вашингтоном обсудили в первом телефонном разговоре американский президент Дональд Трамп и британский премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщили в пресс-службе Джонсона.

Разговор по телефону

Уточняется, что переговоры по вышеупомянутому соглашению начнутся сразу после выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).

«Они согласились, что Brexit предлагает беспрецедентную возможность для укрепления экономического партнёрства между Великобританией и США», — сообщили в пресс-службе.

Другой темой стали ирано-американские отношения. Конфликт США с Ираном обсуждался в контексте того, что союзники Штатов должны ответить Тегерану на его «дестабилизирующее поведение в Персидском заливе».

Напомним, Джонсон вступил в должность премьер-министра 24 июля 2019 г. За пять дней до этого иранские власти задержали за нарушения правил судоходства британский танкер.

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