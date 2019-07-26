Москва, 27 июля, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Часть Тушинского тоннеля в Москве закрылась на ремонт, сообщили в Центре организации дорожного движения.

(сс) Leokand Тушинский тоннель в Москве

Уточняется, что тоннель закрылся на ремонт только на одну ночь: 27 июля с 1:30 мск до 5:00 мск. Проехать нельзя в сторону Московской области.

Напомним, в начале января тоннель оказался подтоплен из-за провалившегося грунта. В тоннель вылились потоки воды, которая прибыла через прорыв дамбы на Сходненской улице.

В результате пришлось перекрыть съезд с МКАД и Волоколамское шоссе. Движение было восстановлено, но сохранилась необходимость восстановить грунт.