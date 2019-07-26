Вашингтон, 26 июля, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что «не расстроен» запуском баллистических ракет в Северной Корее, 26 июля передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ранее Трамп уже заявлял, что не видит ничего страшного в пусках ракет КНДР, так как речь идёт о ракетах малой дальности, «которые испытывает множество других стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на неделе Северная Корея провела два ракетных пуска в качестве «предупреждения разжигателям войны» в Южной Корее.

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