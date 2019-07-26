Донецк, 26 июля, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Украинские силовики, участвующие в карательной операции Киева против народа Донбасса, проводят разведывательные мероприятия, маскируясь под представителей ОБСЕ, сообщил 26 июля журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Волк в овечьей шкуре

Он подчеркнул, что украинские силовики реального участия в мониторинге обстановки в зоне конфликта не принимают, а лишь изображают такие действия.

Кроме того, Эдуард Басурин напомнил, что международные конвенции прямо запрещают осуществлять разведывательные мероприятия под видом врачей, гуманитарных миссий и сотрудников международных организаций.