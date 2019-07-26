Нижний Новгород, 26 июля, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Средняя заработная плата учителей в Приволжском федеральном округе составляет 33,8 тыс. рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исследование Росстата в сфере оплаты труда отдельных категорий работников по итогам I полугодия 2019 года.

ИА REGNUM День знаний

Меньше всех в ПФО получают учителя Мордовии — их зарплата составляет 24,2 тыс. рублей. Зарплата педагогов Пензенской области несколько выше — 26,9 тыс. рублей. Учителя Саратовской области зарабатывают в среднем 27,5 тыс. рублей, Марий Эл — 28,9 тыс. рублей.

Заработная плата до 35 тыс. рублей начисляется педагогам Чувашии — 31,3 тыс. рублей, Кировской области — 31,6 тыс. рублей, Ульяновской области — 31,7 тыс. рублей, Башкирии — 31,9 тыс. рублей, Оренбургской области — 34,4 тыс. рублей и Самарской области — 34,8 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты в Поволжье получают учителя Удмуртии — 37,2 тыс. рублей, Пермского края — 37,5 тыс. рублей, Нижегородской области — 38,2 тыс. рублей, Татарии — 38,5 тыс. рублей.

В среднем по России заработная плата учителей в январе-июне составила 45,6 тыс. рублей. Больше всех в России получают учителя Ямало-Ненецкого автономного округа — 118,4 тыс. рублей, Ненецкого автономного округа — 104,9 тыс. рублей, Магаданской области — 100,4 тыс. рублей. Московские учителя зарабатывают 95,7 тыс. рублей, педагоги Санкт-Петербурга — 55,5 тыс. рублей.

Самые низкие в России зарплаты учителей в Чечне — 23,9 тыс. рублей, Мордовии, Карачаево-Черкесии — 24,8 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, ранее стали известны средние зарплаты врачей в России — 79,2 тыс. рублей. Самые высокие в России зарплаты медиков наблюдаются в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах — 188,8 тыс. рублей и 183,3 тыс. рублей соответственно. Самые низкие заработки у медиков Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, здесь врачи получают не более 44,7 тыс. рублей.