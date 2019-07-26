Вена, 26 июля, 2019, 23:16 — ИА Регнум. По информации ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле за год сократилась практически в два раза, 25 июля передаёт агентство Reuters.

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Согласно отчету организации стран-производителей нефти, в июле текущего года добыча нефти в Венесуэле составила в среднем 734 тыс. баррелей в сутки.

В 2018 году, до ужесточения санкций США, средняя добыча нефти в Венесуэле составляла примерно 1,4 млн баррелей в сутки.

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