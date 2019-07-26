Каракас, 26 июля, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Нефтяная компания Chevron не намерена уходить из Венесуэлы, 26 июля передаёт агентство Reuters.

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«Наши операции в Венесуэле продолжаются в соответствии со всеми законами и нормативными актами» , — сообщил представитель Chevron Рэй Фор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля правительство США продлило лицензию Chevron на работу в Венесуэле до 25 октября.

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