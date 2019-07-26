Вашингтон, 26 июля, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Администрация Дональда Трампа продлила лицензию на работу в Венесуэле для нефтедобывающей компании Chevron, 26 июля передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Согласно заявлению министерства финансов США, возможность американской компании работать в Венесуэле продлена на три месяца, до 25 октября.

Chevron работает в Венесуэле более 100 лет и имеет четыре совместных предприятия с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, которые добывают около 200 000 баррелей нефти в день.

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