Вашингтон, 26 июля, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Командующему стратегическими ядерными силами США Джону Хайтену предъявили обвинение в сексуальных приставаниях к полковнику, сообщает 26 июля портал Military.com.

Цитата из х∕ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США Американский генерал

«Хранитель американской красной кнопки» категорически отрицает свою причастность к секс-скандалу.

Стоит отметить, что недавно президент Дональд Трамп выдвинул Хайтена на должность замглавы Объединенного комитета начальников штабов, фактически второго по значимости военного поста в США.

Почти сразу после этого полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что 2 декабря 2017 года Хайтен домогался её и совершал «непристойные прикосновения».