Москва, 26 июля, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Соответствующее заявление распространила сегодня, 26 июля, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации

Напомним, что сегодня в официальном аккаунте германского посольства в сети микроблогов Twitter появилось сообщение о том, что дипмиссия «крайне обеспокоена» тем, что в ходе подготовки к региональным выборам в России власти якобы не допустили к ним многих оппозиционеров. Германское посольство весьма прозрачно намекает на события вокруг выборов в Московскую городскую думу.

На Смоленской площади сразу же одёрнули посольство Германии и напомнили о Венской конвенции.

«Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — сказано в заявлении МИД РФ.

Напомним, что Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года строго предписывает дипломатам не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.