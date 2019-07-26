Баку, 26 июля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Известную российскую исполнительницу Аниту Цой экстренно госпитализировали с фестиваля «Жара». Об этом сегодня, 26 июля, пишут «Известия» со ссылкой на очевидцев.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Скорая помощь

Сообщается, что гости фестиваля увидели лежащую на полу Аниту Цой в VIP-зоне фестиваля. Вскоре подоспели медики с носилками и унесли исполнительницу в карету скорой помощи.

Отмечается, что директор певицы вёл себя очень странно и снимал происходящее на телефон.

Позднее в прессе появилась информация, что жизни Цой ничего не угрожает, и её видели с перевязанной ногой.

Директор певицы обещал позднее сообщить подробности.

Напомним, что фестиваль «Жара» проходит в Баку.