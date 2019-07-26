Сингапур, 26 июля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Сингапур выразил опасения и призвал своих граждан и резидентов «держаться подальше» от протестных акций в Гонконге, в том числе от акций в аэропорту китайского города, 26 июля передает агентство Reuters.

Skitterphoto В аэропорту

«Вы должны принять все необходимые меры предосторожности… Протесты, которые являются мирными, могут стать опасными в любой момент» , — говорится в заявлении властей Сингапура для граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля несколько тысяч человек на 11 часов «оккупировали» аэропорт Гонконга. Акция протеста прошла мирно.

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