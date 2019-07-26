Гонконг, Китай, 26 июля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. В протестной акции в аэропорту Гонконга приняли участие тысячи человек, 26 июля передает агентство Reuters.

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По информации организаторов, в «оккупации» аэропорта приняли участие 11 тыс. человек. Полиция заявляет о 4000 участников протеста.

«Оккупация» аэропорта разгневанными жителями Гонконга продолжалась около 11 часов. Акция прошла без столкновений с полицией.

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