Вашингтон, 26 июля, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Популярный мессенджер WhatsApp в скором времени может отвязать учетные записи пользователей от их смартфонов. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает WABetaInfo.

Webster2703 WhatsApp

Напомним, что в настоящее время для использования мессенджера WhatsApp на компьютере необходимо постоянное подключение смартфона, на котором также установлен WhatsApp. Если же смартфон с WhatsApp выключен, то пользователь не может отправить сообщение с компьютера. Изначально WhatsApp создавался как приложение для мобильных гаджетов, отсюда и эти сложности.

Однако теперь разработчики решили отвязать учетные записи пользователей от смартфонов. Планируется создать систему с несколькими учетными записями, благодаря которой мессенджер станет доступен на персональных компьютерах независимо от смартфона.

Также WhatsApp выпустит отдельное приложение для планшетов Apple— iPad.

Стоит отметить, что в администрации мессенджера эту информацию не подтвердили и не опровергли.