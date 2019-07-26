Москва, 26 июля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. С российского полигона «Капустин Яр», расположенного в Астраханской области, расчётом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) успешно произведён запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», сообщает 26 июля пресс-служба Министерства обороны РФ.

Mil.ru Учения РВСН

Пуск баллистической ракеты произведён с подвижного грунтового ракетного комплекса.

«26 июля 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр» в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Минобороны отмечает, что задачи учебного ракетного пуска выполнены в полном объёме.

Учебная боеголовка с расчётной точностью поразила цель, расположенную на полигоне «Сары-Шаган» на территории Казахстана.