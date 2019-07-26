Лондон, 26 июля, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут на фоне позитивных отчетов корпораций и общей экономической ситуации в США, 26 июля передает агентство Reuters.

ArtseBie Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на 13 центов (0,21%), до $63,52 за баррель. Дневной диапазон марки составил от $63,02 до $63,95 за баррель.

Нефть WTI выросла на 14 центов (0,25%), до $56,16 за баррель. Максимальное значение марки за сессию составляет $56,56 за баррель, минимальное — $55,70 за баррель.

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