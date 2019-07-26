Москва, 26 июля, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Обвинения, которые выдвинули власти Австрии в адрес российского гражданина Игоря Зайцева, являются вбросом в пресловутом стиле «highly likely», сообщает 26 июля пресс-служба МИД России.

Рене Магритт. Шпион. 1928

В заявлении подчёркивается, что подозрения Зайцева в тайной деятельности по заданию ГРУ Москва не видит смысла даже комментировать, так как все «доказательства» сформулированы в стиле «highly likely» и являются откровенным вбросом.

«Характерно, что обвинения озвучиваются в пресловутом стиле «highly likely». Поскольку целью таких вбросов не является серьёзный разговор по существу (иначе бы он вёлся по другим каналам), комментировать смысла мы не видим», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.