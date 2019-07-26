Москва, 26 июля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Законопроект, фактически приравнивающий значимые информационные ресурсы в интернете к СМИ, внес в Госдуму депутат Антон Горелкин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля. Речь идет об ограничениях для собственников стратегически важных сервисов.

Александр Плющев

Предлагается ограничить долю иностранных владельцев в знаковых IT-ресурсах 20 процентами. Аналогичные нормы действуют сейчас для СМИ.

Значимыми для инфраструктуры России предлагается признать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ». Решение о включении в такой список будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Особое внимание уделяется хранение персональных данных: техсредства и базы данных должны обязательно храниться на территории Российской Федерации.

Сам Горелкин относит к таким стратегическим для России ресурсам «Яндекс» и Mail.ru. Но тот же интернет-гигант «Яндекс» выступил против — «в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России», высказываются опасения, что в глобальном плане российские игроки смогут проиграть.

Однако предложение парламентария лежит в тренде последних законов, принятых Госдумой, в частности, о хранении персональных данных россиян на территории страны. Кроме того, не стоит забывать о законе о стабильной работе Рунета. Этот закон принимался на фоне заявлений экспертов об опасности «отключения» российского сегмента от мировой паутины, но власти опровергали такие опасения, приводя аргументы, что Запад может отключить Россию или подвергнуть атаке ключевые центры.

Инициатива получила поддержку в Совфеде — известный законопроектами в сфере информационных технологий сенатор Андрей Клишас поддержал законопроект.

Госдума же будет детально работать над законопроектом осенью, нижняя палата парламента завершила весеннюю сессию и вернется к активной работе в сентябре.