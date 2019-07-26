Москва, 26 июля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны был обнаружен 26 июля в московском районе Хорошёво-Мневники. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Mil.ru Снаряд

Как уточняется, снаряд калибра 177 миллиметров был обнаружен при проведении строительных работ на проспекте Маршала Жукова. К месту обнаружения боеприпаса вызваны сотрудники МЧС.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля неразорвавшаяся мина времён войны была обнаружена на обочине Киевского шоссе вблизи поселения Марушкинское в Новой Москве. Мина была обезврежена вызванными на место сапёрами.