Липецк, 26 июля, 2019, 20:55 — ИА Регнум. В Липецке установят две тысячи пластиковых ёмкостей для сбора отходов вместо металлических баков, а обслуживать их будут шесть новых мусоровозов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Jes Мусорный контейнер

Мусоровозы были закуплены АО «ЭкоПром-Липецк» и пополнят автопарк предприятия. Они смогут работать в условиях узких проездов и плотной парковки, а также будут менее шумными.

Обновление контейнерного и транспортного парка проходит в рамках реализации реформы системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.