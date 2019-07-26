Москва, 26 июля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили положение, сложившееся на Корейском полуострове, сообщает 26 июля пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Консультации состоялись на полях встречи глав МИД государств-членов БРИКС.

Кроме того, Сергей Лавров и Ван И поделились мнениями об обстановке в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом, а также о проблемах взаимодействия в БРИКС.

МИД РФ отмечает, что темой встречи Сергея Лаврова и Ван И также являлись «пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и координации в мировых делах».

Напомним, 26 июля власти КНДР заявили об испытательном запуске новых ракет, которые охарактеризовали как «управляемые тактические». По информации южнокорейских военных, ракеты упали в акватории Японского моря.