Ереван, 26 июля, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Более 100 граждан Армении, которые из-за отмены вчерашнего рейса Хургада-Ереван остались в этом египетском курортном городе, сегодня, 26 июля, вылетят в Ереван, сообщило посольство Армении в Египте.

(сс) ciggy1 В ожидании рейса

Находящаяся в Хургаде Алла Минасян по телефону сообщила в эфире «Радио Азатутюн», что их группами отвозят в аэропорт.

«Нам сказали, что мы должны поехать в аэропорт, нас везут в аэропорт. Честно говоря, пока мы думаем только о том, чтобы добраться до места, но мне кажется, что будут предприняты дальнейшие шаги», — сказала Минасян.

25 июля были отменены рейсы из Еревана в Хургаду и обратно, из-за чего отдыхавшие в Хургаде армянские туристы не смогли вернуться на родину, а те, кто только намеревался поехать на этот египетский курорт и не смог это сделать.

Консул посольства Армении в Египте вчера сообщил, что причиной отмены рейсов стало то, что армянский туроператор не заплатил авиаперевозчику.

Ранее руководитель офиса вице-премьера Тиграна Авиняна Вараг Сисерян на своей странице в Facebook сообщил, что правительство готово профинансировать перевозку граждан Армении из Египта в Армению чартерным рейсом.