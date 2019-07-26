Донецк, 26 июля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об официальном праздновании Дня конституции ДНР. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба главы республики.

Цуканов М. В Флаг ДНР

«Установить в Донецкой Народной Республике памятную дату — 14 мая — День конституции», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что решение об установлении праздника принято с учётом особого значения принятой конституции «в становлении и развитии Донецкой Народной Республики как демократического правового социального государства».

Напомним, Донецкая и Луганская Народные Республики провозгласили суверенитет 12 мая 2014 года по результатам референдумов о самоопределении, в ходе которых за независимость ДНР высказались 89,7%, за независимость ЛНР — 96,2% участников референдумов. Явка на них составила 75% и 81% соответственно. Референдумы стали реакцией на произошедший в феврале того же года государственный переворот на Украине.