Астрахань, 26 июля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Правительство Астраханской области готово оказывать помощь в расследовании уголовного дела в отношении бывшего председателя облправительства Расула Султанова и исполняющего обязанности председателя правительства — министра финансов Астраханской области Виталия Шведова. Об этом 26 июля заявил врио губернатора Игорь Бабушкин на встрече с жителями Наримановского района, сообщил «Московский Комсомолец».

Astrobl.ru Игорь Бабушкин ответил на вопрос о задержании экс-главы астраханского правительства и главы облминфина

"Информация правдивая. Более подробную информацию могут изложить следственные органы. Конечно, задержание людей, выполняющих государственные региональные функции такого уровня, — очень резонансные обстоятельства. Но я уверен, что расследование будет объективным, и мы со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку», — сказал Бабушкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший чиновник и действующий врио министра подозреваются в превышении должностных полномочий. Следствие предполагает, что они без необходимости взяли банковский кредит под высокий процент и причинили бюджету Астраханской области ущерб в 212 миллионов рублей.