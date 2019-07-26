Донецк, 26 июля, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Украинские военные уже более 30 раз нарушили режим прекращения огня, вступивший в силу в Донбассе с 21 июля, заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

«С момента объявления перемирия ВСУ его нарушили 31 раз. Всего за указанный период по территории нашей республики было выпущено 34 гранаты различного типа и четыре мины калибром 82 миллиметра», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Басурин добавил, что в большинстве случаев украинской стороной применялось стрелковое оружие. Подразделения ДНР, по его словам, не открывали ответного огня, «полностью соблюдая перемирие».

Как сообщало ИА REGNUM, новый бессрочный режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе в ночь на 21 июля в соответствии с договорённостями, достигнутыми на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске. Предыдущее перемирие в зоне конфликта формально действовало с 8 марта по 20 июля.

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