Нью-Йорк, США, 26 июля, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне», индексы S&P 500 и Nasdaq установили новые исторические рекорды, 26 июля передаёт агентство Reuters.

Sami Keinänen Nasdaq

К середине дня торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 40,15 пункта (0,15%), до 27 181,13 пункта, индекс S&P 500 вырос на 20,02 пункта (0,67%), до 3023,69 пункта, индекс Nasdaq вырос на 87,50 пункта (1,06%), до 8326,04 пункта.

Рост подхлестнули позитивные отчеты и повышение котировок крупных интернет-компаний, в том числе Alphabet и Twitter.

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