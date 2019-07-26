Париж, 26 июля, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Многодневную велогонку «Тур де Франс» приостановили на этапе во Франции из-за сильного града и угрозы оползня, сообщается 26 июля на официальном сайте соревнований.

HPDorn Велогонка

Уточняется, что гонка была приостановлена на 19-м этапе между городами Сен-Жан-де-Морьен и Тинь. На тот момент гонщики успели преодолеть более 104 километров дистанции из 126,5 километра, при этом лидировали колумбиец Эган Бернал и британец Саймон Йейтс.

В настоящее время спортсмены ожидают улучшения погодных условий в тоннеле Валь-д'Изер, после чего возобновят маршрут.

Напомним, популярная велогонка «Тур де Франс» в этом году проводится с 6 по 28 июля. Маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Участники соревнований в 21 этап должны преодолеть в общей сложности 3480,3 километра.