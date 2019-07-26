Киев, 26 июля, 2019, 19:46 — ИА Регнум. В Киеве на период праздничных мероприятий, посвящённых 1031-летию крещения Руси будут усилены меры безопасности, сообщает 26 июля пресс-служба МВД Украины.

Виктор Васнецов. Крещение Руси (фрагмент) 1895-1896

Киевская полиция отмечает, что 27 и 28 июля из разных регионов Украины в Киев приедут тысячи верующих, желающих принять участие в шествии по центральным улицам города.

«С целью надлежащего обеспечения безопасности гостей и жителей Киева будут усилены меры безопасности», — цитирует пресс-служба сообщение первого замглавы МВД Украины Сергея Ярового.

Стоит отметить, что в рамках нынешней государственной политики Украины это событие снабжают странными названиями.

«В рамках празднования 1031-летия крещения Руси-Украины», — пишет пресс-служба МВД Украины о событии, всегда именовавшемся как «Крещение Руси».

Напомним, годовщина Крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко, усилиями которого в 988 году нашей эры языческое население Древней Руси приняло христианство.