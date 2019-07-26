Сухум, 26 июля, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Международному аэропорту «Сухум» им. В. Г. Ардзинба и воздушному пространству Абхазии присвоен международный четырехбуквенный код URAS. Соответствующее решение принято 26 июля на заседании Кабинета министров Абхазии, об этом сообщает ИА «Абхазия-Информ».

Alex Alex Lep Сухумский аэропорт

Международный код URAS расшифровывается следующим образом: буква U присвоена всем странам, входящим в СНГ, R — Ростовская воздушная зона, где находится центр управления воздушными, в том числе и международными полетами, А — это Абхазия, S — Сухум.

Начальник отдела госрегулирования гражданской авиации Госуправления по транспорту Заур Эшба подчеркнул, что прикрепление к воздушному пространству Ростовской области никоим образом не скажется на суверенитете Абхазии.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба указал, что открытие аэропорта будет способствовать укреплению российско-абхазских отношений, увеличению туристического потока, привлечению инвесторов.

Напомним, сухумский аэропорт не функционирует в течение 27 лет. Теперь же руководство Абхазии приняло решение возобновить его работу.