Рио-де-Жанейро, Бразилия, 26 июля, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Российские власти крайне обеспокоены планами США по выводу оружейных систем в околоземное космическое пространство — это может привести к новому витку глобальной гонки вооружений. Об этом сегодня, 26 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления на заседании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров (23)

«Мы обеспокоены планами США, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведет к новому витку уже глобальной гонки вооружений», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что наращивание военных бюджетов ведущих стран мира, а также слом формировавшейся десятилетиями архитектуры поддержания стратегической стабильности, являются прямой угрозой международной безопасности. В качестве примера он привел ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был фактически уничтожен властями США.

Теперь дело идёт к тому, что будет разорван и Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), так как его срок скоро истекает, и Россия хотела бы его продлить, но из США пока никто не дал никакого ответа на российское предложение.

«Сохраняется неопределенность вокруг судьбы ДСНВ, мы предложили его продлить, но ответа из Вашингтона пока не слышали», — добавил Лавров.