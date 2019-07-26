Киев, 26 июля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. На пост спикера Верховной рады Украины будет назначен глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом 26 июля со ссылкой на инсайд в «Слуге народа» (СН) передает ИА REGNUM.

Facebook.com Дмитрий Разумков Дмитрий Разумков

Кроме того, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук займет пост первого вице-спикера Верховной рады. Председателем фракции «Слуга народа» станет руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.

По данным источника, сегодня в команде президента определяются с кандидатурой на пост премьер-министра Украины.

Как сообщалось, 24 июля замглавы офиса президента Руслан Рябошапка провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским относительного своего назначения на должность генерального прокурора. Он оценил в 50% вероятность своего назначения на пост главы ГПУ.

«Во-первых, для этого нужно представление президента, а во-вторых, нужно решение парламента… Я поддерживаю все инициативы президента. Другие кандидатуры мы с президентом не обсуждали», — признался Рябошапка.