Минск, 26 июля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгардом Ринкевичом заявил о готовности белорусской стороны развивать более тесные экономические отношение с соседней Латвией. Как сообщает rus.lms.lv, президент Белоруссии также объявил, что в скором времени планирует посетить Ригу.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Президент Белоруссии рассказал, что наслышан о том, как посещающие столицу Латвии белорусы «в восхищении от увиденного».

Что касается двустороннего сотрудничества, то по мнению Лукашенко, нынешний товарооборот между двум странами в размере 528 млн евро — «очень маленький с учетом имеющихся возможностей». При этом белорусский лидер удовлетворён тем, как «без особых проблем» развиваются отношения Белоруссии и Латвии.

«Не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой. Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, то, конечно, мы будем искать лучшие варианты», — заявил Лукашенко, не упоминая конфликты с Литвой из-за БелАЭС и угрозы перенаправить транзит из Литвы на Латвию, отметив, что латвийское руководство всегда находит возможности выстраивать «ровные и порядочные отношения».

По итогам 2018 года товарооборот между Белоруссией и Латвии составил 582,7 млн долларов, что на 32% больше, чем в прошлом 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговоры о возможном визите Лукашенко в Ригу ведутся с июля 2017 года. В ходе визита уже бывшего премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса в Минск в феврале 2018 года было передано официальное приглашение белорусской стороне. Официальная подготовка визита ведется с июля 2018 года.

В феврале 2019 года посол Белоруссии в Латвии Василий Маркович заявил, что организация визита белорусского президента в прибалтийскую республику находится на стадии «окончательного согласования». Планировалась, что Лукашенко приедет в Ригу в мае 2019 года. Однако в апреле было объявлено, что визит откладывается на неопределенно время.

Напомним, что в сентябре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе.

На должность чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвии был назначен Василий Маркович, перед которым была поставлена задача с выгодой для Белоруссии «обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю». Лукашенко прямо связал это с разногласиями Белоруссии и Литвы, которая «не хочет нормально сотрудничать с Минском, теперь нужно сделать упор на Латвию».

Отметим, что отношения Литвы и Белоруссии осложнены строительством БелАЭС, против которой резко выступают власти Литвы.