Киев, 26 июля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Кремль объединились, чтобы не отдать реальную власть президенту Владимиру Зеленскому и нанести по нему сильный удар. Об этом 26 июля написал на своей странице в Фейсбуке директор Социологической службы Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский против «подпольного обкома». Кажется, что Порошенко и Медведчук не собираются уступать реальную власть президенту Украины Зеленскому. Хорошо видно, что они его не боятся и только выжидают, когда нанести сильный удар. У тандема Медведчук-Порошенко есть мощная политическая мотивация (реванш власти), огромные ресурсы, большой опыт борьбы с Украиной, младореформаторами и молодыми «слугами народа», а главное, надежный тыл — Кремль. Поэтому, реально их трое — «подпольный обком Украины», а Зеленский один», — отметил Небоженко.

По его словам, Медведчук и Порошенко «плотно зажали» Зеленского со стороны украинского национал-консерватизма и пророссийской полусоветской аудитории.

«Порошенко будет критиковать и наступать на президента Зеленского со стороны украинского национал-консерватизма, а Медведчук, со стороны пророссийской полусоветской аудитории юго-востока Украины. Поэтому Порошенко намерен и дальше контролировать «обмелевшую» западную Украину, Медведчук — усталую и озлобленную восточную Украину. А у Зеленского еще нет политических партнеров и друзей. Его любимый «95 квартал» это уже не помощник в новой роли Зеленского президента Украины, но он еще не стал гирей, которая тянет на низ», — сказал Небоженко.

Он считает, что Зеленский до конца «не осознает степени опасности, ни для себя лично, ни для Украины».

«Теперь очередь за президентом Зеленским, у которого еще нет, ни команды, ни стратегии победы. Он еще не нашел свою выигрышную политическую игру, ни с Западом, ни с общественным мнением и СМИ, ни с олигархами. Последние спешат заполнить собой политический вакуум, образовавшийся после поражения Порошенко и подтолкнуть президента Зеленского в нужном для них направлении», — рассказал Небоженко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой партии «Слуга народа». В свою очередь, украинский президент поблагодарил коллегу за усиление санкций в отношении Кремля.

До этого, в июле Зеленский провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская партия «Слуга народа» — 43,16% голосов избирателей.

На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, на третьем месте ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,1%, «Голос» — 5,82%.