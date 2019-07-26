Эксперт: Зеленский «не осознает степени опасности для Украины»
Киев, 26 июля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Кремль объединились, чтобы не отдать реальную власть президенту Владимиру Зеленскому и нанести по нему сильный удар. Об этом 26 июля написал на своей странице в Фейсбуке директор Социологической службы Украинский барометр» Виктор Небоженко.
По его словам, Медведчук и Порошенко «плотно зажали» Зеленского со стороны украинского национал-консерватизма и пророссийской полусоветской аудитории.
Он считает, что Зеленский до конца «не осознает степени опасности, ни для себя лично, ни для Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой партии «Слуга народа». В свою очередь, украинский президент поблагодарил коллегу за усиление санкций в отношении Кремля.
До этого, в июле Зеленский провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская партия «Слуга народа» — 43,16% голосов избирателей.
На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, на третьем месте ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,1%, «Голос» — 5,82%.