Париж, 26 июля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности военной космической программы Франции. Космическое командование Франции будет создано 1 сентября 2019 года. По штату в нем будет 220 человек. Полностью функционировать оно должно к 2025 году. Организационно космическое командование войдет состав ВВС Франции, которые будут называться Воздушно-космическими силами.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Планируется внесение изменений во французское законодательство. Министерство вооруженных сил возьмет на себя роль космического оператора, так как для проведения реальных военно-космических операций, ведомству необходима самостоятельность действий.

Возможности космической обороны страны будут улучшены с помощью новой программы вооружений под названием «Освоение космоса». Программа будет включать в себя два компонента: наблюдение и активную оборону.

В настоящее время Франция является одной из немногих стран, обладающих собственными возможностями космического наблюдения, благодаря радарам Graves и Satam, а также телескопам CNRS и Ariane Group. Запланирована разработка радара на смену Graves, который должен будет обнаруживать спутники размером с обувную коробку на расстоянии 1500 километров.

Для защиты своих спутников Франция планирует интегрировать камеры наблюдения на спутники связи «Сиракуз» для их самозащиты, а также начать закупки с 2023 года патрульных наноспутников. Для самообороны на французских спутниках и патрульных наноспутниках будут развернуты мощные лазеры, они будут использоваться для ослепления космических аппаратов противника.