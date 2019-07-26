Калуга, 26 июля, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Калужская область в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» направила в Минприроды России материалы по включению расчистки Яченского водохранилища в федеральный проект. На разработку проектной документации из средств областного бюджета выделено 10 миллионов рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии области.

Admoblkaluga.ru Яченское водохранилище

Глава профильного ведомства Варвара Антохина 25 июля приняла участие в заседании бассейнового совета Окского и Днепровского бассейновых округов, которое прошло под председательством руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанга Астахова. В числе ключевых тем повестки — реализация национального проекта «Экология». В частности, подчеркивалась необходимость усиления взаимодействия федеральных и региональных структур в решении вопросов сферы водного хозяйства.

Также на совещании была обозначена активная позиция Калужской области при формировании заявок на бюджетные проектировки федерального агентства водных ресурсов.