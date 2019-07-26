Дублин, 26 июля, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Правительство Ирландии опасается, что подход нового премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона приведет к «жесткому Brexit», 26 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Похоже, что он принял осознанное решение начать конфронтацию Великобритании с Европейским союзом и Ирландией в связи с переговорами о Brexit» , — заявил глава МИД Ирландии Саймон Ковени.

По словам Ковени, в Ирландии разочарованы заявлениями Джонсона в парламенте Великобритании 25 июля, — такие речи «не приведут к соглашению».

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